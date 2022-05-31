شوشا تستضيف اجتماع اتحاد المتاحف للعالم التركي

باكو، 31 مايو (أذرتاج)

ستستضيف مدينة شوشا لؤلؤة قره باغ في أذربيجان اجتماع اتحاد المتاحف للعالم التركي عام 2023.

أفادت وكالة اذرتاج ان القرار بهذا الشأن اصدر في اجتماع الاتحاد في مدينة بورصا التي أعلنت عاصمة ثقافة العالم التركي 2022.

حضر الاجتماع ممثلان من أذربيجان الى جانب اكثر من 70 عالم ورئيس المتاحف من العالم التركي. نوقشت فيه تطوير العلاقات بين المتاحف.