  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    شوشا تستضيف اجتماع اتحاد المتاحف للعالم التركي

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٢:٤٠]

    باكو، 31 مايو (أذرتاج)

    ستستضيف مدينة شوشا لؤلؤة قره باغ في أذربيجان اجتماع اتحاد المتاحف للعالم التركي عام 2023.

    أفادت وكالة اذرتاج ان القرار بهذا الشأن اصدر في اجتماع الاتحاد في مدينة بورصا التي أعلنت عاصمة ثقافة العالم التركي 2022.

    حضر الاجتماع ممثلان من أذربيجان الى جانب اكثر من 70 عالم ورئيس المتاحف من العالم التركي. نوقشت فيه تطوير العلاقات بين المتاحف.

    AZERTAG.AZ :شوشا تستضيف اجتماع اتحاد المتاحف للعالم التركي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٢:٠١]
    تدشين رحلة جوية مباشرة بين وارسو وباكو
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
    سفير ألمانيا يتعرف على دار الثقافة المدمرة على يد الغزاة الأرمن في شوشا المحررة
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٠٣]
    توقيع اتفاقية إنشاء مكتب منظمة الإيسيسكو الإقليمي في أذربيجان
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
    اقتراح عن ادراج شوشا في قائمة التراث لليونسكو
    شوشا تستضيف اجتماع اتحاد المتاحف للعالم التركي