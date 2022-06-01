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    علم وتعليم


    شوشا تستضيف اول فعالية جمهورية للأطفال – صور

    ٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]

    شوشا المحررة، 1 يونيو، أذرتاج

    تستضيف شوشا المحررة 1 يونيو حزيران اليوم فعاليات الحفلة الموسيقية الختامية للمهرجان المسابقة الجمهوري للفنون الجميلة باسم "قلبي متجول في قره باغ" بين التلاميذ تكريسا لعام شوشا.

    قالت وزارة التعليم في بيان إن هذه أول فعالية جمهورية للأطفال تنظم في شوشا بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وتوافق مع اليوم الدولي لحماية الأطفال.

    وتنظم الفعاليات من جانب وزارة التعليم بدعم إدارة محمية شوشا الحكومية ووزارة الثقافة قبالة مدرسة شوشا الفنية.

    ويحضر الفعاليات وزير التعليم أمين امر الله يف ورئيسة لجنة الدولة لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل باهار مرادوفا ومديرة قسم السياسة الإنسانية والجاليات والتعددية الثقافية والشؤون الدينية بالديوان الرئاسي فرح علييفا ونائبة وزير الثقافة سوداء محمدعلييفا وسائر المسؤولين الحكوميين ورجالات الثقافة والفنون الجميلة المرموقون وأبناء الشهداء.

     

     

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