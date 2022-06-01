أذربيجان: محافظة شاماخي

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة شاماخي 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 67ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 4ر106 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 64 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 135 كم.

وتتألف المحافظة من 63 منطقة سكنية وهي مدينة شاماخي العاصمة وقصبات أشكار ومدرسة وبئر قولي وصابر وشهريار ويوسف محمد علييف وقرى آجي دره وأدنالي وأواخيل وباقرلي وبيرينجي تشاغان وبيرينجي شايلي وبويوك خينيسلي وجاباني وتشارهان وتشيراقلي وتشول كويلر وتشوخور يورد وداغ باقرلي ودميرجي وده ده جونش وأحمدلي وأنجه خاران وأرتشيمان وجويلر وجويلر داغ وجونشلي وحاجيلي وحاجي قديرلي وحمْيَلي وإيكينجي جاباني وإيكينجي تشاغان وإيكينجي شايلي وكيتشمَدين وكركنْج وكله خانة وقلعة درسي وقره ولي وقالي بوغورد وقيز ميدان وقوناق كند وقورد تبه وقوشجي ولاله زار وميسري وملك تشوبانلي ومرزنديه وملهم وملجك وميري كند وموغانلي وناغارا خانة ونويْدو وأوفتشولو وبئر بكلي وصابرلي وصفاءلي وسيس وشرديل وشروان وتاليش نورو ويئني كند ويئني أستراخانوفكا ويئني قيز ميدان وزارات خيبري.

وتضاريس المحافظة جبلية في الغالب ومناخ المحافظة حار معتدل وحرارة الطقس المتوسطة 4 مئوية تحت الصفر الى 2 مئوية في يناير والى 15-25 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 300-800 ملم.

واكبر انهار المحافظة بئر ساعة وقوزلو شاي وغيرهما.

وتحتضن محمية بئر قولو الطبيعية.

واقتصاد المحافظة يعتمد على زراعة العنب والحبوب وتربية المواشي.

عاصمة المحافظة من اقدم مستوطنات أذربيجان ويذكرها بطليموس باسم "شاماخيه" ونجد معلومات غنية مختلفة في مصنفات مؤلفي القرون الوسطى باللغات العربية والفارسية والتركية والأوروبية المختلفة.

وكانت تابعة للقرون الطويلة للخلافة العربية الى أنّ أسست دولة الشروان شاه في القرن السادس عشر.

وكتب أولياء تشلبي في مؤلفه الشهير أنّ شاماخي كانت تحتضن فترة 1643-1650م 70 مسجدا و44 كاروان سراي و40 مدرسة و7 حمامات وعشرات من الميادين والأسواق.

جريدة "شروان" تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ 1932م.

محافظة شاماخي موطن الآثار التاريخية والثقافية بجانب استقطابها وجهات سياحية منذ القدم.

ومن معالمها التاريخية والثقافية مسجد الجمعة من القرن الثامن وقلعة جولستان من القرن التاسع وقلعة بوغورت من القرن الثاني عشر وقبة الشاه خندان من القرن السابع عشر وقبة اليدّي (السبع) من القرن الخامس عشر وأضرحة كله خانه من القرن السابع عشر وضريح بئر مردكان من القرن الثالث عشر علما بأن قلعة جولستان مشيدة في عهد يزيد بن مزيد للدفاع عن الدولة ولم يتمكن الشاه إسماعيل الأول من غزو القلعة عند هجومه على شاماخي.

وفي المحافظة مرصد شاماخي للفيزياء الفلكية الوحيد في جنوب القوقاز منذ العهد السوفييتي.