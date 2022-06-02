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    وزير الخارجية والتجارة الهنغاري: هنغاريا مهتمة بالتمون باحتياطيات طاقة أذربيجان

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٥‎٦]

    باكو، 2 يونيو، أذرتاج

    قال وزير الخارجية والتجارة الهنغاري إنّ هنغاريا مهتمة بالتمون باحتياطيات طاقة أذربيجان.

    وأضاف الوزير الهنغاري في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة اليوم أنّ البنية التحتية والإمكانات لمنطقة بحر الخزر يجب تطويرها من اجل تحول غاز أذربيجان الى المصدر الرئيسي في أوروبا حيث أنّ أسعار الطاقة وقلة خطوط الأنابيب تثير صعوبات معينة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية والتجارة الهنغاري: هنغاريا مهتمة بالتمون باحتياطيات طاقة أذربيجان
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