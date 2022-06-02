وزير الطاقة الروماني: يمكننا التعاون مع اذربيجان في مجال "الطاقة الخضراء"

باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)

يمكن لرومانيا التعاون مع اذربيجان في مجال "الطاقة الخضراء".

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيال بوبيسكو في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة.

أشار الى انه يمكن إنشاء "ممر أخضر" يربط بين أذربيجان وجورجيا وأوروبا لإمداد الكهرباء المولدة في مجال الطاقة المتجددة. رومانيا حريصة على بذل جهود في هذا الاتجاه.