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    وزير الطاقة البلغاري: أذربيجان شريكة موثوقة في مجال الطاقة

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)

    لقد أثبتت أذربيجان أنها شريكة موثوقة في مجال الطاقة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيكولوف في كلمة ألقاها في منتدى باكو للطاقة.

    وقال الوزير البلغاري إن تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا أصبح الآن أكثر أهمية ولهذا السبب، التعاون مع منطقة بحر الخزر قضية مهمة بالنسبة لأوروبا.

    AZERTAG.AZ :وزير الطاقة البلغاري: أذربيجان شريكة موثوقة في مجال الطاقة
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