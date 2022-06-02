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    الوزيرة الصربية: نناقش إمداد الغاز مع أذربيجان عن طريق الرابط المشترك

    ٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]

    باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)

    تناقش صربيا مع أذربيجان امداد الغاز عن طريق الرابط المشترك.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها نائبة رئيس الوزراء الصربي - وزيرة الطاقة والتعدين زورانا ميهايلوفيتش في كلمة ألقتها في منتدى باكو للطاقة.

    أشارت الوزيرة الى ان تنويع العرض مهم لتقليل اعتماد صربيا على موارد الطاقة.

    AZERTAG.AZ :الوزيرة الصربية: نناقش إمداد الغاز مع أذربيجان عن طريق الرابط المشترك
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