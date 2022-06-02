الوزيرة الصربية: نناقش إمداد الغاز مع أذربيجان عن طريق الرابط المشترك

باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)

تناقش صربيا مع أذربيجان امداد الغاز عن طريق الرابط المشترك.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها نائبة رئيس الوزراء الصربي - وزيرة الطاقة والتعدين زورانا ميهايلوفيتش في كلمة ألقتها في منتدى باكو للطاقة.

أشارت الوزيرة الى ان تنويع العرض مهم لتقليل اعتماد صربيا على موارد الطاقة.