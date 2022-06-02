الوزيرة الصربية: نناقش إمداد الغاز مع أذربيجان عن طريق الرابط المشترك
AzerTAg.az
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]
باكو، 2 يونيو، (اذرتاج)
تناقش صربيا مع أذربيجان امداد الغاز عن طريق الرابط المشترك.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها نائبة رئيس الوزراء الصربي - وزيرة الطاقة والتعدين زورانا ميهايلوفيتش في كلمة ألقتها في منتدى باكو للطاقة.
أشارت الوزيرة الى ان تنويع العرض مهم لتقليل اعتماد صربيا على موارد الطاقة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٥٠]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٥٦]
٣١.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:١١]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١١:١٤]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٣٣]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٥٠]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٢١]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
٣١.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:٤٠]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:٠١]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٣]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٢٤]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٢٥]
٣١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٣٥]
٣١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
٠١.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٣١]
٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
٣١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]
٣٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٣٧]
٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٣١.٠٥.٢٠٢٢ [١٣:١٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك