أذربيجان: محافظة شاكي

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة شاكي 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 43ر2 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 1ر188 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 77 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 305 كم.

وتتألف المحافظة من 71 منطقة سكنية وهي مدينة شاكي العاصمة وقصبتا توران وتشلَبي خان وقرى عباس وأران وأشاغي طاش أغيل وأشاغي جوينوك وأشاغي كلدك وأشاغي كونكوت وأشاغي لاييسقي واشاغي شاباليد وأيدين بولاق وباباراتمه وبقال وبالتالي وباش كوينوك وباش كلدك وباش كونكوت وباش لاييسقي وباش شاباليد وباش زيزيد وبيدئييز وبيرينجي بيلاجيك وبولو دره وبويوك دهنة وجعفر أباد وجييرلي وجمعة كند وجونود وتشاباغان وشاي قره قويونلو وتششمالي وتشولاقلي وطاش بولاق وطاش اوز ودره جنة وعلي يار وفاضل وجوي بولاق وإبراهيم كند وايكينجي بيلاجيك واينجه وكهريز اوبا وكيجيك دهنه وكيش وكوسالي وكوبر زيزيد وكوندلن وكودورلو وقراداغلي وقره تورباق وقايا باشي وقيزيل آرخ وقيرخ بولاق وقوخموق وقزلو بولاق وقودولا وقوموخ واوخود واورابان واورتا زيزيد واوريت وساريجه وسوتشمه وشاكي وشيخ اوبا وشين وشيرين بولاق وشورصو وتبه جنة وورزت وزونود.

كانت منطقة شاكي احدى اكبر مناطق ألبانيا القوقازية ازدهارا واقتصادا في القرن الأول وتحتضن معبد دولة ألبانيا الأكبر الى أنّ الخلافة العربية غزتها حتى حصلت شاكي على استقلالها بصفة امارة بعد انحطاط الخلافة العربية في القرن الرابع عشر. وقضى شاه الصفوية تهماسيب الأول على استقلال شاكي عام 1551م وضمها الى أراضي الدولة الصفوية.

وكانت خانية شاكي المؤسسة عام 1743م اقوى دولة إقطاعية بين خانيات أذربيجان.

وقضت فيضانات نهر كيش على مدينة شاكي القديمة قضاء عام 1772م وهجر سكان المدينة ممن نجا منها الى المناطق الأخرى وجزء منها الى منطقة مدينة شاكي الحالية.

بمعاهدة كورك شاي عام 1805م صارت شاكي تابعة للقيصرية الروسية الى أنّ أصبحت أراضي روسيا عام 1813م بمعاهدة جوليستان تماما.

والغيت خانية شاكي عام 1819م واسست ولاية شاكي ثم ضمت الى ولاية شاماخي عام 1846م باسم نُوخة.

وكانت قضاء نوخة تابعة لولاية باكو عام 1859م ولولاية كنجة عام 1868م.

واسست الحكم السوفييتي في شاكي عام 1920م.

أسست محافظة نوخة في أذربيجان عام 1930م الى أنّ الغيت عام 1963م وضمت الى محافظة اوغوز واعيد تأسيسها مستقلة عام 1965م واستبدل اسمها بشاكي عام 1968م.

وتحد المحافظة روسيا فش الشمال الشرقي.

بسبب تضاريسها الجبلية تتسم شاكي بفيضانات وعاصفات وتساقط البرد الشديد خاصة نهر كيش يتميز بكونها احدى أحواض انهار العالم الأكثر فيضانا شديدا.

تدل الإحصاءات لرصد الأحوال الجوية على أنّ شاكي منطقة تشهد تساقط البرد بنسبة 4ر1 مرة سنويا مما يفيد أنّ شاكي تشهد تساقط البرد 14 مرة خلال كل 10 سنوات.

اهم انهارها نهرا كيش وقورجانة وطول كيش 33 كم ومساحة حوضها 265 كلومتر مربع ويبدأ من المنحدر الجنوبي من سلسلة جبال القوقاز الكبرى بارتفاع 2900 م.

اقتصاد شاكي معتمد على زراعة الحبوب والتبغ وتربية المواشي ودود القز.

وجرائد شاكي وشكينين سسي (صوت شاكي) وتحصيل (التعليم) وشاكي خبر (أخبار شاكي) وريكيون شاكي (منطقة شاكي) الضوء على حياة المحافظة.

محافظة شاكي غنية جدا بالآثار التاريخية والثقافية العتيقة والقديمة ومنها قلعة ناريجه المشيدة في عهد خان شاكي الحاج تشلبي في المساحة الجبلية المرتفعة على سطح البحر 750م وطولها 1300 م وعرض الجدران 2ر2 مترين.

قصر امراء شاكي يتميز باسلوبها الانشائي ومدرج في قائمة اليونسكو للاثار القيمة وبنني فترة 1761-1762م بامر حفيد الخان المؤسس حسين ولا مثيل له في العالم.

ومن آثارها التاريخية والثقافية عدد من الكاروانسراي ومسجد جيلاهلي من القرن الثامن عشر على جانب نهر قورجانه ويشبه بقصر خانات شاكي ومسجد الخان من 1745-1750م المشيد بامر الخام تشلبي ومسجد عمر أفندي من القرن الثامن عشر ومسجد الجمعة من القرن الثامن عشر ومعبد كيش وقلعة الفتيات (قيزلار) وغيرها بجانب عدد كثير من المتاحف التاريخية والثقافية الغنية بالمقتنيات.