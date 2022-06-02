انطلاق أيام السينما الفرنسية في باكو

باكو، 2 يونيو (أذرتاج)

تنطلق في 7 يونيو بباكو أيام السينما الفرنسية.

أفادت وكالة أذرتاج ان عرض الأفلام السينمائية سيكون في دار السينما "أذربيجان" لمدة 3 أيام، ذلك في اطار التعاون بين اتحاد السينمائيين الاذربيجاني ومعهد أذربيجان الفرنسي والسفارة الفرنسية في البلد.

أفادت اذرتاج ان الأفلام ستعرض بالفرنسية مع الترجمة النصية باللغتين الأذربيجانية والانجليزية.

سيشاهد الزوار أفلام "اتالانتا (جان فيغو) في 7 يونيو و"بالتازار" (روبر بريسو) في 14 يونيو و"مدرج الطيران" و"رسائل من سيبيريا" (كريس ماركير) في 21 يونيو.