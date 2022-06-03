 أذربيجان: محافظة شمكير

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة شمكير 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 66ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 5ر219 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 132 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 399 كم.

وتتألف المحافظة من 66 منطقة سكنية وهي مدينة شمكير العاصمة وقصبات تشينارلي وكور ودلّر وزَيَم وصمد فورغون وبارلي باغ وفضولي وقرى عباسلي واشاغي شاي كند وأشاغي سيف علي وعطاء بك وبادة كند وبايراملي وتشابارلي وشايلي وتشنليبيل وداغ جَيِير وطاش بولااق ودلّر جَيِير ودلّر جيرداخان ودلّر طاش بولاق ودويَرْلي ودوز قيشلاق وأحمدلي وعلي اصغرلي وعلي يعقوبلو وجونشلي وكُويْ محمدلي وحاجي آليلار وخُلُف وايرماشلي وإسكندرلي وكاماندار وكيتشيلي وكؤنوللو وقابانلي وقراباغلار وقره جميرلي وقره قويونلو وقرالار وقرانوي وقاسم آليلار وأق لاواشلي وقيلينج بكلي وقره قوجالي ومحمودلو ومهريلي ومشهدي حسينلي ومسكينلي ومورول وقديم قلعة وناريمانلي وصابر كند وصاري تبه وشايِدلر وشيش تبه وتاليش وتتارلي وطازة كند ووارلي حياة ويئني اباد ويئني كويجه ويئني يول ويئني حياة ويوخاري شاي كند ويوخاري سيف علي وزَيَم جيرداخان.

كانت المحافظة تسمى باسم شامخور الى 1991م وتقع في سهول كنجة وقازاخ ومساحة المحافظة الشمالية الشرقية والمركزية سهلة وجنوبها جبلية منخفضة.

مناخ المحافظة حار معتدل شبه صحراوي جاف شتوي وحرارة الطقس المتوسطة في يناير 2 مئوية و25 مئوية في يوليو مع حجم الأمطار السنوية 350-600 ملم.

ويجري من أراضي شمكير نهر كور وروافده زيم وشمكير وجهر وغيرها.

وتحتضن المحافظة خزاية شمكير للمياه ومحمية شمكير الطبيعية.

اقتصاد المحافظة معتمد على زراعة العنب في الغالب بجانب تربية المواشي.

بقايا مدينة شمكير القديمة محفوظة في الساحل الأيسر من نهر شمكير على مساحة 20 هيكتارا.

وفتحت شمكير من قبل الجيوش العربية في أواسط القرن السابع وسميت على شرف المتوكل بمتوكلية ثم أعيد اسمها.

واتفق المؤرخون على أنّ فترة ازدهار شمكير توافق فترة القرون التاسع الى الثاني عشر عندما كان السلاجقة يحكم على شمكير.

وكانت شمكير تابعة لخانية كنجة واحتلت من قبل القيصرية الروسية عام 1803م كما شهدت شمكير احدى مراحل الحروب الأكثر دموية بين إيران وروسيا خلال 1826-1828م.

واستوطن عدد من المهجرين الألمان المهجرين الى القوقاز في النصف الأول من القرن التاسع عشر في شمكير التي كانت تسمى آنذاك باسم أنينو الى أنّ استعيد اسمها عام 1938م.

جريدتا "شمكير" و"غرب خبرلري" (الأخبار الغربية) تسلطان الضوء على حياة المحافظة منذ 1931م و2004م على التوالي.

وفي شمكير عدد من الآثار التاريخية والثقافية القديمة الواصلة الينا ومنها بقايا مدينة شمكير القديمة من القرون التاسع والحادي عشر وجسر شمكير من القرن العاشر وقلعة شمكير من القرن الحادي عشر وبقايا مدينة بايدار بقرية بايراملي من القرن الثاني عشر وقلعة العذراء من القرن الحادي عشر بقرية سيف علي ومسجد من القرن السادس عشر بقرية عباسلي وقلعة العذراء من القرن الحادي عشر في قرية تتارلي وجسر من القرن السابع عشر بقرية تتارلي وقلعة صغيرة من العصر الحديدي بقرية عطاء بك ومعبد ألماني من القرون الوسطى وكنيسة ألمانية مبنية 1909م بمدينة شمكير ومقبرة أوغوزية تركية من القرن الثاني عشر وجسر على نهر زيم من القرن السادس عشر بقرية زيم وغيرها.