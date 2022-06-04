عقد دورة خاصة في شوشا المحررة على هامش أسبوع باكو للطاقة

شوشا، 4 يونيو، أذرتاج

عقدت دورة خاصة في شوشا المحررة عاصمة ثقافة أذربيجان 4 يونيو اليوم دورة خاصة على هامش أسبوع باكو للطاقة بحضور أكثر من 100 مندوب محلي وأجنبي.

قرئت على المشاركين في البداية رسالة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الى أسبوع باكو للطاقة.

وألقى كل من وزير الطاقة برويز شاهبازوف ورئيس سوكار بالإنابة روشن نجف والرئيس الإقليمي لشركة بي بي غاري جونس والمدير التنفيذي لشركة توتال للطاقة لشؤون أذربيجان ريجيس أقوت والمدير التنفيذي بالإنابة لشركة مصدر للطاقة النظيفة فواز المحرمي ومدير الاستثمارات بشركة اكوا باور كلايف تورتن تقارير في الدورة الخاصة المكرسة لموضوع "الطريق الواصل الى صفر صاف: تنمية إمكانات الطاقة الخضراء في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين".

وقعت على دورة شوشا الخاصة على عدد من الوثائق للتعاون.

كما تعرف المشاركون عقب الدورة الخاصة على التراث الثقافي والتاريخي لدى عاصمة ثقافة أذربيجان شوشا وكذلك أعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل والإصلاح الجارية فيها.