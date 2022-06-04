توتال للطاقة: أذربيجان لها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة البديلة

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

قال المدير التنفيذي لشؤون أذربيجان لدى شركة توتال للطاقة ريجيس أقوت في كلمة ألقاها في الدورة الخاصة المكرسة لموضوع "الطريق الواصل الى صفر صاف: تنمية إمكانات الطاقة الخضراء في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين" إنّ أذربيجان لها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة البديلة.

وأشار الى التعاون طويل الأجل بين شركة توتال للطاقة وأذربيجان مفيدا أنّ الطرفين يمارسان التعاون في تحقيق مشاريع الطاقة منذ أكثر من 26 سنة.

واكد أنّ أذربيجان لها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة البديلة لافتا الى أنّ البلد يمكن له أنّ يسدد حاجاته المتزايدة الى الطاقة عبر ذلك.