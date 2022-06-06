أذربيجان: محافظة ترتر

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة ترتر 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 96ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 7ر104 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 109 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 332 كم.

وتتألف المحافظة من 77 منطقة سكنية وهي مدينتا ترتر العاصمة وأق دره وقصبة شيخ أرخ وقرى اقا بك يالي واشاغي قابانلي واشاغي اوراتاغ وأق كند وآلي شارلي وأزاد قره قويونلو وبالا كنكرلي وباياندور وباياندورلو وبكيم ساروف وبيلديرجينلي وبورسونلو وبروج وجان ياتاق وجميلي وتشارداقلي وشايلي وتشيراقلي وتشيلابورت ودميرجيلار ودميرلي ودويَرْلي ودوستاكير وايوْ اوغلو وعلي اصغرلي واسكي باره وجوي أرخ وجولاباتلي وجول ياتاق وحاجي آلي وحاجي قرْوَنْد وحسن قايا وحُسَنلي وخوروزلو وايلخيجيلار وإرَوَانلي وإسماعيل بكلي وكبيرلي وكنكرلي وكيجيك قره بك وكوتشرلي وكوفداديق وماراليانساروف وميقريلالاي وقبانلي وقره أغاج وقره داغلي وقاسابيت وقايناق وقازاخلار وقاضيان وقيرميزي سقاللار وقيرميزي كند وقيزيل اوبا ولاوله ساز وماميرلي ومقرلالاي وبولادلي واورتا كند ورجبلي وساريجالي وساروف وسيديملي وسيسولان وسهل اباد وسويولان وصوقوفوشان وتاليش وطازة كند وتبه كند واومودلو واولو قره بك وياريمجه ويئني كند ويوخاري قره داغلي ويوخارلي قبانلي ويوخاري ساريجالي وزَيْليك وزولكران.

بعد تأسيسها الغيت المحافظة 24 فبراير 1931م وضمت الى محافظة بردع الى أنّ استعيدت المحافظة مستقلة في 27 يناير عام 1934م واستبدل اسم المحافظة في 1949م باسم مير بشير حتى الغيت مير بشير عام 1963م وضمت الى محافظة بردع من جديد الى 6 يناير عام 1965م يوم استعادة تأسيس المحافظة. واستبدلت تسمية المحافظة 7 فبراير 1991م باسم ترتر التاريخي.

بعد الغاء محافظة أق دره وزعت أراضيها بين محافظات اغدام وكلبجار وترتر التي حصلت على مدينة اق دره العاصمة مع بعض من القرى.

واحتلت قوات أرمينيا الانفصالية 3 قرى من ترتر الاصلية عام 1993م حتى حررها جيش أذربيجان المظفر خلال عمليات حرب الـ44 يوما الوطنية قريتي صوقوفوشان وتاليش في 3 أكتوبر عام 2020م وقرية شايلي في 9 أكتوبر نفس العام.

وتقع المحافظة في منحدرات القوقاز الصغرى الشمالية الشرقية وسهل قره باغ.

تضاريس المحافظة سهلية في الشمال الشرقي وجبلية في الجنوب الغربي.

مناخ ترتر حار معتدل جاف شبه صحراوي وجاف في الصيف وبارد معتدل في الشتاء وحرارة الطقس المتوسطة في يناير 2 مئوية تحت الصفر وبين 18-26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار المتوسطة السنوي 300-500 ملم.

وتجري من أراضي ترتر أنهار ترتر واينجه شاي وعلى طول حدودها الجنوبية نهر خاتشين.

ترتر محافظة زراعية في الغالب وتطورت فيها الزراعة وتربية المواشي.

في ترتر 24 آثرا تاريخيا وثقافيا مسجلا ومنها واحد ذي الأهمية العالمية وباقية ذات الأهمية المحلية وبينها 3 مساجد و15 مقبرة التلال ومدفنان قديمان ومستوطنان قديمان وضريح وبيت الجليد وقلعة تشيلابورت ودير يغشيش الرسول ودير اورك ونك من القرن الثالث عشر ووتقع في مدينة ترتر وقرى بروج وحاجي قروند وايو اوغلو وحُسنلي وساروف وبورسونلو وبكيم ساروف وخوروزلو ودميرجيلار وغيرها.