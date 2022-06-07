 أذربيجان: محافظة طاووس

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة طاووس 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 94ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 2ر177 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 91 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 439 كم.

وتتألف المحافظة من 104 منطقة سكنية وهي مدينتا طاووس العاصمة وقووْلار وقرى عباس قولولار وأبو البيكلي وأغاج قلعة وأق باشلار وأق بولاق وأغدام وأق دره وألاكول وألمالي تالا وأران وأشاغي قوشجي وأشاغي مولكولو واشاغي أويسوزلو وعاشور آليلار وعشرالار وأودال وأزافلي وبقالي وبالا شامليق وبايراملي وبوزالقانلي وبويوك خوش دارلي وبويوك قيشلاق وبويوك شامليق وجليلي جيلوف دارلي وجيردك وتشاتاخ وتشيشمالي وتشوبان سيغناق ودلّكلي ودوندار قوشجي ودوندارلي ودونوك قيريقلي ودوز جيرداخان ودوز قيريقلي وأحمد أباد وعلي بكلي وعلي مردانلي وأسريك جيرداخان وأيوبلو وكويه باخان وكوفنديك وحاجي آليلي وحاجي حسنلي وحاجيلار وحسنلي وحطملر وهونانلار وحسين قولولار وخاتين جان وخاتينلي وخيناكيرن وإبراهيم حاجيلي وعيسى كند وكاظملي وكجاوند وكيرن وكوخ نبي وكوهنه قلعة وقلعة بويون وقاندالار وقراباغليلار وقره بويونلار وقره طاش وقراغاتلي وقره خانلي وقرالار وقاياديبي وقاضي قولو وقديرلي وقريبلي وقوتش دره وقوناقلي وقوشا وقوز دره ولازيلار ومسيملر ومشهدي قولولار ومشهديلر ألاكول ومشهديلر يانيقلي ومشهدي وليلار وملّا أيريم وملّالار ومونجوقلو ومولكولو ونام خوش ونصيبلي وأوسكن وباباقجيلار وبلكلي وصادقلي وسالادينلي وساري تالا وسفرلي وصوفيلار وشامليق وشيخ هيبت وواحدلي ويانيقلي ويوغون بولاق ويوخاري اويسوزلو.

تقع المحافظة في المنحدر الشمالي الشرقي من القوقاز الصغرى وتحد أرمينيا في الجنوب الغربي على طول 69 كم وجورجيا في الشمال على طول 23 كم ومحافظات اغصطفى في الغرب وشمكير في الشرق وجدابك في الجنوب.

تضاريس طاووس جبلية في الجنوب وسهلية في المركز وجبلية منخفضة في الشمال.

مناخ طاووس حار معتدل في الشمال وشبه استوائي وجاف صحراوي وجاف في الشتاء وحرارة الطقس المتوسطة بين 4 مئوية تحت الصفر و1 مئوية في يناير وبين 18-25 مئوية في يوليو وحجم الامطار المتوسط السنوي 400-700 ملم.

واكبر انهارها كور وطاووس وأخينجه وزيم وأسريك.

وتملك طاووس غابات توغاي على طول سواحل نهر كور.

طاووس محافظة زراعية في الغالب وتطورت فيها زراعة القمح والبطاطس والذرة والخضروات والفواكه وتربية المواشي ومزارع الدواجن وغيرها.

وتسلط جريدة طاووس الضوء على حياة المحافظة منذ 1929م.

في طاووس 59 اثرا تاريخيا وثقافيا مسجلا ومن اشهرها المسجد من القرن السابع عشر بقرية يانيقلي ومعسكر شيش من العصر الحديدي غرب مدينة طاووس ومقابر التلال من العصر البرونزي قرب العاصمة طاووس وجسر ذو قوس على نهر طاووس من القرن العاشر ومستوطن تورباق قلعة من القرن الثالث على بعد 12 كم عن مدينة طاووس بساحل نهر كور وقلعة كوروغلو من القرن السادس عشر بقرية علي بكلي ومقابر الجرة من الألفية الثانية قبل الميلاد في قرية بايراملي ومستوطن توره تبه من العصر الحجري شرق قرية دونوك قيريق ومستوطن منتج تبه من العصر الحجري في القرية المذكورة ومستوطن تورباق قلعة من القرون الوسطى قرب قرية مولكولو ساحل نهر كور ومقابر من القرن السادس في قرية تشينارلي ومقابر التلال من العصر البرونزي بين قرية دوز قيريقلي ونهر زيم وبرج الريّ من القرن التاسع عشر في مدينة طاووس وقصر الكربلائي أسد من القرن الثامن عشر في قرية بوزالقانلي وقصر محمد أقا من القرن التاسع عشر بنفس القرية وضريحان ذوا 8 زوايا بقرية قاضي قولو وجسر السكك الحديدية من 1880م بنفس القرية ومجمع الاضرحة 3 اعداد من القرن السابع عشر في قرية يانيقلي ومعبد بقرية ألمالي تالا ووضريح آلي ده ده بقرية أغدام من القرن التاسع عشر وبضعة مساجد من القرن التاسع عشر بقرى اسريك جيرداخان وقراباغلار ودوز قيريقلي وواحدلي وأيوبلو ويوخاري اويسوزلو وطاحون من القرن التاسع عشر بالقرية الأخيرة وقلعة عوض تبه من القرون الوسطى قرب العاصمة طاووس وعدد كبير من المقابر التاريخية من القرون الوسطى لدى معظم قرى المحافظة.