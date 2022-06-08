أذربيجان: محافظة أوجار

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة أوجار 24 يناير عام 1939م ومساحة المحافظة حاليا 83ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 5ر89 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 108 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 234 كم.

وتتألف المحافظة من 30 منطقة سكنية وهي مدينة أُوجار العاصمة وقرى ألبي وألبوؤت وباغبان وباقر بكلي وبركوشاد وبوياد وتشيْني وعلي كند وأنور محمد خانلي وجراي بكلي وخَلَج وكوتشه كند وقره بورك وقراجالي وقراداغلي وقاضي قوملاق وقاضيان وقوله بند ولك وملك بالّي وموسوسلو وبئر كند ورمال ورستجه وشاهليق وطازة شيليان وتوركاجي ويوخاري تشيْني ويوخاري شيليان.

تضاريس أوجار سهلية. مناخ المحافظة حار معتدل شبه استوائي جاف في الصيف وصحراوي جاف وحرارة الطقس المتوسطة 4ر1 مئوية في يناير و3ر27 مئوية في يوليو وحجم الامطار المتوسط السنوي 300-400 ملم.

واكبر انهارها نهرا جويشاي وقره صور وقناة يوخاري شروان للريّ.

أوجار محافظة زراعية في الغالب وتطورت فيها زراعة الحبوب والقطن والفواكه شبه الاستوائية والعنب والخضروات وتربية المواشي ووالدواجن ودود القز اكثر من غيرها.

ودشن في أوجار عام 1902م مصنع تكرير عرق السوس.

وذكر الجغرافي المرموق الاصطخري في مؤلفه الشهير مسالك الممالك اسم أوجار.

تقع المحافظة وسط أذربيجان.

تسلط جريدة "يئني سؤز" (الكلام الجديد) الضوء على حياة المحافظة منذ عام 1941م.