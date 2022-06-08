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    بحث التعاون بين أذربيجان والتشيك في مجال الطاقة

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٣١]

    باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

    استقبل وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف سفير جمهورية التشيك لدى اذربيجان ميلان أكيرتي بمناسبة انتهاء مدة صلاحياته في هذا البلد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وبما في ذلك اتفاقية التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة الأذربيجانية ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك وإنشاء مجموعة العمل المشتركة وعقد الاجتماع الأول.

    وتمنى الوزير للسفير نجاحات في فعالياته اللاحقة وأعرب عن ثقته في أن علاقات الطاقة بين البلدين ستستمر في التوسع.

     

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