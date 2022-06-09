أذربيجان: محافظة يارديملي

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة يارديملي 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 67ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 0ر68 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 101 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 286 كم.

وتتألف المحافظة من 88 منطقة سكنية وهي مدينة يارديملي العاصمة وقرى عباس آلي وعباس أباد وعابدينلي وألجه بولاق وآلار وأنزوف وأروانه وأشاغي أستانلي وأواش وأوُون وأوُور وديمان وقراوول طاش وبرجان وبيلنه وبوز أيران وبورزنبول وتشاناق بولاق وشاي أوزو وداغ أوزو ودلّكلي ودرياوار وإيتشارا وأنكوول وأرسيلة وعروس وأوجدولان وكيتشَلَكَران وغاروانكه وكين دره وطازة كند وكوكاوار وهامار كند وتيله كند وهونوبا وهونوبا شيخلار وزين الأزير وهوراوار وهورونو وجيْ وكوريدي وكوركجي وكرساوه وقاباق ديبي ومشكيرَيْن وقره قايا ولزير ولزران ومامولغان وأؤكو وميريملي وشَله ونئقور ونساء قلعة واودوراكران واوسنه كران واوستاير وبشتسر وفندقلي قيشلاق وبئر انبل وبورسوا وسيبارادي وتيشكان وسيريق وسولقارد وشفقلي وجيريمبل وكيلار وشيخ حسينلي وشيخلار وشيله ونكه وشووُوت وطاهرلي وملكلي وتيلاوار واوراكران ويوخاري أستانلي وموسى وولي خانلي وورْكدوز ووَروف وزنكله ويئني عابدينلي وخان بولاق ويول اوجاق وزئوِين وزنكران.

تأسست المحافظة باسم وَرْكَدوز الى استبدال اسمه بيارديملي عام 1938م.

وتقع المحافظة شمال غربي جبال تاليش وتحد ايران في الشرق والغرب والجنوب الشرقي 96 كم ومحافظات ليريك في الجنوب 40 كم وماصالي في الشرق 11 كم وجليل أباد في الشمال الشرقي 20 كم.

وتضاريس يارديملي جبلية واعلى ذرواتها شاه نيشين 2490م وبشته سر 2244م.

حرارة الطقس المتوسطة 2-3 مئوية في يناير و20-24 مئوية في يوليو وحجم الأمطار المتوسط السنوي 300-700 ملم.

نهرها الرئيسي نهر ويلاش. وتحتضن يارديملي جزء من محمية زُوَاند الطبيعية.

اقتصاد يارديملي يعتمد في الغالب على زراعة التبغ والعنب والحبوب وتربية المواشي.

جريدة "ذروة" تسلط الضوء على حياة يارديملي منذ 1936م.

أراضي يارديملي تقدر عاليا وثمينا من حيث الآثار التاريخية والثقافية القديمة وتحتضن 99 أثرا تاريخيا وثقافيا مسجلا وتعرض لدى متحف يارديملي الأثري أكثر من 5500 مقتنية وعينة وأشهرها نماذج من مقابر التلال العائدة الى ما قبل 2500 عام.