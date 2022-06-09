بحث آفاق التعاون بين جامعة التكنيك الأذربيجانية وشركة هواوي

باكو، 9 يونيو (أذرتاج)

جرى في جامعة التكنيك الأذربيجانية لقاء مع ممثلي مكتب باكو لشركة "هواوي" كانغ جيا وإلدنيز علييف.

أفادت وكالة أذرتاج ان مستشار رئيس الجامعة في الشئون الدولية فارض محمدوف أحاط الضيفين علما بنشاط الجامعة معلنا ان الجامعة حريصة على تطوير علاقات التعاون مع "هواوي".

قدم ممثلا الشركة معلومات عن مشروع Seeds for the Future المخصص للطلاب. قيل ان المشروع يقضي بقيام خبراء هواوي بتدريب 30 طالبا اذربيجانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ثم نوقشت سبل تطوير التعاون بين الجامعة والشركة واجري تبادل الآراء حول المشاريع الأخرى المتعلقة بالتعليم للشركة.