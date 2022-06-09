بحث آفاق التعاون في التعليم بين أذربيجان والتشيك
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٤٦]
باكو، 9 يونيو (أذرتاج)
التقى وزير التعليم إيمين امرولايف في 9 يونيو مع السفير التشيكي المنتهية مدة نشاطه الدبلوماسي ميلان ايكيرت.
أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي لعلاقات التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان والتشيك وآفاقها.
كذلك اشيد بتقديم "فرق تركيب ميركور" الى مدارس قرى قاراوالي وميسري وموغانلي وقيزميدان وانكه خاران في محافظة شاماخي اثناء مشروع "دعم التنمية" المنفذ في اطار التعاون مع التشيك في مجال التعليم، كذلك اجراء اعمال الترميم في مدرسة قرية قاراوالي في محافظة شاماخي اثناء مشروع "ضمان كفاءة الطاقة".
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