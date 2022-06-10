أذربيجان: محافظة يفلاخ

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة يفلاخ 2 فبراير عام 1935م ومساحة المحافظة حاليا 47ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 7ر129 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 88 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 287 كم.

وتتألف المحافظة من 50 منطقة سكنية وهي مدينة يفلاخ العاصمة وقصبات أران ودوز داغ واروانلي وميْوَلي وقرى أق قيراقلي وأشاغي بوجاق وأشاغي قارخون واشاغي سلام أباد وبالجيلي وبك ديلي وبوشجالي ويئني تشوبان كره وجيرداخان ودلّكلر وأعجمي وعرب بصرة وعرش وأخشام وكويك وكولوفشه وحاجي محمودلو وحاجي سيلي وهاوارلي وحوري اوشاغي وخالدان وخان أباد وإسماعيل أباد وكولاني وكُوَر وقرامانلي وقره محمدلي وقره اوغلان وقويون بناسي وقوشجي ومال بناسي ومارزيغي ونعمت أباد وناريمان أباد ونرميلي ونوراللار ورستملي وصلاحلي وصمد أباد وتانري قولولار ووارواره ويال ديلي ويئنيجه ويوخاري بوجاق ويوخاري قارخون ويوخاري سلام أباد.

وضع أساس يفلاخ كمحطة سكة حديد واشتهرت بين الأهالي باسم "واغزال" (المحطة) منذ أواسط القرن التاسع عشر واستبدلت بيفلاخ منذ 1920م الى أنّ تأسست المحافظة باسمها.

عاصمة المحافظة مدينة يفلاخ في صفوف المدن التابعة للإدارة الجمهورية.

تضاريس المحافظة سهلية وجبلية منخفضة في الشمال والشمال الغربي.

مناخ يفلاخ جاف في الشتاء وحار معتدل شبه استوائي جاف صحراوي في الصيف وحرارة الطقس المتوسطة 7ر1 مئوية في يناير و3ر27 مئوية في يوليو وحجم الأمطار المتوسط السنوي 300 ملم.

واكبر انهارها كور وعلي جان وكور شاي واينجه شاي وتحتضن الجزء الجنوبي الشرقي من خزانة منكجوير للمياه بجانب خزانة وارواره للمياه على حدة. كما تمر من خلال أراضيها قناتا يوخاري قره باغ ويوخاري شروان للري.

يفلاخ محافظة زراعية صناعية كبيرة وتطورت فيها الزراعة العامة وتربية المواشي ومؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي والإنشائي.

جريدة "كور" تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ 1935م.

في أراضي يفلاخ عدد من الآثار التاريخية والثقافية المكتشف عنها خلال الدراسات والحفريات الاثرية ومنها مقابر التلال قوتش تبه من الالفية الثالثة قبل الميلاد بين قريتي قره محمدلي ورستملي وبقايا قلعة مدينة عرش القديمة قرب قرية خالدان ومقابر التلال زركر تبه بطول 120 م وارتفاع 11 م وقطر 58 م ومقابر التلال اوتش تبه ومقابر ألبانية تحت الأرض من القرون القديمة قرب قرية خالدان وضريح الشيخ حضرة من القرن السادس عشر في قرية مارزيلي وبقايا مسجد من القرن الثامن عشر في قرية مال بيناسي وغيرها.