باكو تستضيف أيام الجاز الصيفية
AzerTAg.az
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥٦]
باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)
ستقام أيام باكو الصيفية الرابعة لموسيقى الجاز في حديقة مركز حيدر علييف في الفترة ما بين 6 - 7 يوليو.
أفادت وكالة اذرتاج انه ستشارك في المهرجان سويسرا وفرنسا وإسرائيل وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمجر وروسيا
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