باكو، 10 يونيو، (أذرتاج) ستقام أيام باكو الصيفية الرابعة لموسيقى الجاز في حديقة مركز حيدر علييف في الفترة ما بين 6 - 7 يوليو. أفادت وكالة اذرتاج انه ستشارك في المهرجان سويسرا وفرنسا وإسرائيل وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمجر وروسيا

AZERTAG.AZ : باكو تستضيف أيام الجاز الصيفية

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