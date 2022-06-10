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    ثقافة


    باكو تستضيف أيام الجاز الصيفية

    ١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

    ستقام أيام باكو الصيفية الرابعة لموسيقى الجاز في حديقة مركز حيدر علييف في الفترة ما بين 6 - 7 يوليو.

    أفادت وكالة اذرتاج انه ستشارك في المهرجان سويسرا وفرنسا وإسرائيل وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمجر وروسيا

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف أيام الجاز الصيفية
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