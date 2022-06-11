أذربيجان: محافظة زاقاتالا

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة زاقاتالا 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 35ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 8ر129 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 96 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 372 كم.

وتتألف المحافظة من 63 منطقة سكنية وهي مدينة زاقاتالا العاصمة وقصبتا علي اباد وقازان كول وقرى عباء علي وأخاخ دره وأشاغي تشارداخلار وأشاغي تالا وبازار وبرت بناء وبأحمدلي وبوز بناء وجار وجيجي بناء وجيمجيماخ وتشوكك أوبا وتشودولو بناء وتشوبان كول وداغلي وداناجي ودار دوقاز وعلي اصغر وأزكيلي وفالدارلي وفندقلي وكويم وكوز باراخ وحسن بناء وهوي تالا وخان محمد بناء وكيبيل اوبا وكبنكجي وكوردمير وقانداخ وقالال وقارقاي وقبض دره وقيمير ولاحيج ولاقوديخ بناء وماقوف ومامقه بناء ومامروخ ومسخرة بناء ومازيخ وميشليش وموصل وموغانلي وموخاخ وموجك بناء وباشان وبرزيوان وصابونجي وسومايلي وسوفاكيل وتالا بناءلر ووُوه تالا وينكيان ويئني سوفاكيل ويول ايريج ويوخاري تشارداخلار ويوخاري تالا وأوزون تالا واوزون قازمالار وأوتشونجو تالا وزَيَم وزيليبان.

تقع زاقاتالا شمال غربي أذربيجان بوادي نهري قانيخ وايري شاي في المنحدرات الجنوبية من سلسلة جبال القوقاز الكبرى وتحد جورجيا في الجنوب وداغيستان في الشمال ومحافظتي بالاكن وقاخ في الغرب والشرق. وتقع العاصمة زاقاتالا في الارتفاع الـ535 م من سطح البحر وعلى بعد 445 كم عن باكو العاصمة.

تضاريس زاقاتالا جبلية في الشمال والشمال الشرقي وسهلية في الجنوب والجنوب الغربي وارتفاع الأراضي في السهول 200-600 م وفي الجبلية 3648م بجبل قوتون.

مناخ زاقاتالا حار معتدل في السهل والمنحدرات وبارد في الجبال وحرارة الطقس المتوسطة 10 مئوية تحت الصفر في الجبال و1 مئوية في يناير في السهول و5-24 مئوية في يوليو على التوالي. وحجم الامطار المتوسط السنوي 600-1600 ملم.

واكبر انهارها كاتيخ وتالا وموخاخ وقانيخ.

اقتصاد زاقاتالا يعتمد على زراعة التبغ والفواكه والحبوب وتربية دود القز والمواشي ومؤسسات الإنتاج الزراعي.

غزتها روسيا وضمها الى أراضيها عام 1803م.

جريدة زاقاتالا تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ 1923م.

نحو 100 أثر تاريخي وثقافي مسجل لدى وزارة الثقافة وأقدمها قلعة بئري وقلعة زاقاتالا ومعابد وآثار قديمة من العصر الألبانية القوقازية من القرون السادسة والثامنة وقلاع مختلفة من القرون الوسطى في قرى مامروخ ومازيخ وموخاخ وقبض دره ويوخاري تالا ويوخاري تشارداخلار وغيرها.

قلعة زاقاتالا كانت مخفرا حصينا لروسيا القيصرية في جنوب القوقاز منذ 1830م.

وتتميز زاقاتالا بطبيعتها الخلابة ومعالمها الطبيعية الممتازة.