أذربيجان: محافظة زنكيلان

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة زنكيلان 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 73ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 2ر45 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 62 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 385 كم.

وتتألف المحافظة من 85 منطقة سكنية وهي مدينة زنكيلان العاصمة وقصبات أق بند وأق أويوق وبارتاز وحكري ومينجيوان وقرى أقا كيشيلار وأق بيز وأق كند وألادين وأشاغي كوي علي واشاغي يئمزلي وبابايلي وباهارلي وبارتاز وبش دلي وبيرينجي وبيرينجي علي بكلي وبويوك جيلاتاغ وبورونلو وجهانكير بكلي وجان بار وتشوبه دره ودلّكلي ودره جيلاتاغ ودَرَلي وأمير خانلي وجنليك وجون قيشلاق وحاجي آلي وهوالي وخومارلي وخورامه وايتشري موشلان وايكينجي أقالي وايكينجي علي بكلي وإسكندر بكلي وكيتشيكلي وكولّو قيشلاق ومالات كشين ومليكلي ومحمد بكلي ومشهدي إسماعيلي وميرزا حسنلي وموغانلي ونجفلر واوردكلي وأورتا يئمزلي وقره دره وقره كول وقره كوز وقار قولو وقازانجي وقيراق موشلان وقويو دره خشتاب وبيرويس ورَبَنْد ورز دره وساريلي خشتاب وساري قيشلاق وساريل وسيدلر وصوبو وشاملي وشاتاريز وشايفلي وشفيع بكلي وشريفان وشريكان وتاغلي وتتار وتيري وطور أباد واوجونجو أقالي واودكون وويجنلي وولي قولو بكلي ووندلي ويئني كند ويوخاري كَيالي ويوخاري يئمزلي ويوسفلر وزنكيلان وزرنلي.

تقع زنكيلان جنوب شرقي القوقاز الصغرى بساحل نهر أراز الأيمن وتحد أرمينيا في الغرب والشمال الغربي وايران في الجنوب والجنوب الشرقي.

تضاريس المحافظة جبلية في الغرب وسهلية في الشرق.

مناخ المحافظة حار معتدل جاف في الشتاء وحرارة الطقس المتوسطة 1 مئوية في يناير و25 مئوية في يوليو وحجم الامطار المتوسط السنوي 400-500 ملم.

وأشهر انهارها حكري واوختشو شاي وبسيط شاي زغيرها من حوض نهر أراز.

تحتضن محمية بسيط شاي الطبيعية بوادي بسيط شاي.

زنكيلان من اقدم المستوطنات على أراضي أذربيجان وله ما يبرره عدد كبير من مقابر الجرة والعملات المعدنية المضروبة باسم إسكندر المقدوني من القرين الرابع قبل الميلاد.

بعد احتلال روسيا جنوب القوقاز أوائل القرن التاسع عشر تأسست ولاية يليزافيتبول عام 1868م وشملت على أقضية شوشا ويليزافيتبول وزنكزور وضمت الأخيرة أراضي زنكيلان.

احتلت زنكيلان من قبل الغزاة الأرمن في 29 أكتوبر عام 1993م وحررها جيش أذربيجان المظفر جراء عمليات حرب الـ44 يوما الوطنية المنطلقة في 27 سبتمبر عام 2020م

جريدة "زنكيلانين سَسي" (صوت زنكيلان) تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ 1932م.

كانت في زنكيلان عدد عديد من الآثار التاريخية والثقافية والدينية تعرضت غالبيتها للهدم والتدمير والخراب والتفكيك والدمار خلال سنوات الاحتلال الأرميني ومن اشهرها ضصريح محمد بكلي من القرن الثالث عشر ومقبرة شريفان القديمة من القرن الثاني عشر وبرج حاجي آلي الدائري من القرن الرابع عشر وقلعة بارتاز من القرن الثالث عشر ومتحف التماثيل الحجرية ومساجد لدى 14 قرية بالمحافظة وكنيستا أليانيا القوقازية في قريتي شاتاريز وقره بابا ومجمع الحمام القديم من القرن الحادي عشر في قرية شريفان واضرحة من القرن الرابع عشر في قرى محمد بكلي وبابايلي وأقالي ويئني كند ومالات كشين وقلعتا شكر اتاز واس كولوم من القرن السادس عشر بقريتي بارتاز وكيتشيكلي ومسجد من القرن الثامن عشر بمدينة زنكيلان وقلعة تاغلي ومجمع الضريح الألباني من القرن السابع بقرية رز دره ومسجد من القرن التاسع بنفس القرية وقلعة العذراء بقرية ويجنلي التي تحتضن منجم الذهب أيضا.