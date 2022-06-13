دبلوماسيون أجانب يزورون مدينة شوشا

باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

قام 14 دبلوماسيين أجانب من 11 بلدا يمثل 4 قارات بزيارة مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية، وهم مشاركون في الدورة الدولية "برنامج السياسة الخارجية للدبلوماسيين الأجانب" الذي تنظمه وزارة الخارجية ومعهد التنمية والدبلوماسية لدى جامعة ادا عن طريق وكالة دعم التنمية الدولية الأذربيجانية.

تفقد الضيوف المعالم التاريخية والثقافية لمدينة شوشا والأماكن التي تم تدميرها من قبل الاحتلال الأرميني فيها.

احيط الدبلوماسيون الأجانب علما بالاعمال الهمجية التي تعرضت لها مناطق أذربيجان تحت الاحتلال واعمال النهب والسلب والقتل والدمار الشامل التي تعرض لها الشعب الاذربيجاني على يدي قوات الاحتلال الارمنيي.

كذلك تعرف الضيوف ميدانيا على اعمال إعادة الاعمار والبناء في مدينة شوشا بعد تحريرها من قبضة الاحتلال.

يذكر ان البرنامج يضم دبلوماسيين من 11 بلدا وهي ألبانيا وبوروندي والتشاد والغابون وكازاخستان وهنغاريا والمغرب ورومانيا وباراغواي وسريلانكا وكونغو. استغرق البرنامج أسبوعين خلاله شارك الضيوف في حفلات عرض ومحاضرات من قبل خبراء وأساتذة جامعة ادا وكذلك نواب المجلس الوطني ووزارة الاقتصاد ووزارة البيئة والثروات الطبيعية وشركة النفط الوطنية ووكالة اناما وصندوق انعاش قره باغ ومركز تحليل العلاقات الدولية وخدمة "اسان" وميناء باكو التجاري البحري الدولي.