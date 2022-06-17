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    ثقافة


    افتتاح معرض صور للمصور العالمي رضا دقاتي في باكو

    ١٧.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٤٥‎]

    باكو، 17 يونيو (أذرتاج)

    سيفتتح في مركز حيدر علييف في 28 يونيو معرض "رحلة داخلية لرضا" للصور الفوتوغرافية التي التقط بها المصور العالمي الشهير رضا دقاتي.

    أفادت وكالة أذرتاج ان معرض الصور سينظم من قبل صندوق حيدر علييف وسفارة فرنسا في أذربيجان والمعهد الفرنسي في أذربيجان بمناسبة الذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وفرنسا.

    سيستمر المعرض حتى 27 يوليو.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض صور للمصور العالمي رضا دقاتي في باكو
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