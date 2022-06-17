معهد الاستشراق والمركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في جمهورية العراق

باكو، 17 يونيو (أذرتاج)

تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الاستشراق الحامل اسم الأكاديمي ضياء بنياتوف لدى الاكاديمية الوطنية الاذربيجانية للعلوم والمركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في جمهورية العراق.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوثيقة وقع عليها نائبة رئيس الاكاديمية المكلفة والمديرة العامة لمعهد الاستشراق الاكاديمية جوهر باخشالييف ورئيس المركز الجمهوري العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور معتز محي عبد الحميد.

يهدف هذا البروتوكول الى تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في مصلحة الطرفين الموقعين والعمل على تحقيق اهدافها المعرفية والثقافية والفكرية والبحثية.

بناء على البروتكول، يؤكد الطرفان على اهمية نشر الثقافة والادب وتطوير العمل المنهجي ذو الاهتمام المشتر والسعي الى توسيع التعاون العلمي و الثقافي والفكري والادبي البحثي وتعزيز قيم التفاعل والحوار بين المراكز العلمية العراقية و الاذربيجانية وتبادل الآراء والخبرات في مجال الفكر والبحث والثقافة والادب واقامة المؤتمرات والندوات الفكرية والثقافية والادبية في العراق واذربيجان من اجل اغناء وابراز الشخصيات الفكرية والثقافية والادبية فيهما وترجمة الكتب والنتاجات الفكرية والثقافية والادبية للشعراء الادباء والباحثين والاكاديميين في البلدين وتبادل النتاجات الفكرية والثقافية والادبية من خلال المشاركة بنشر المقالات المتعلقة بالثقافة والادب لكل الشعبيين الاذربيجاني والعراقي.a