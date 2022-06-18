أذربيجان: محافظة جولفا النخجوانية

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة جولفا عام 1930م بمبادرة الزعيم القومي العام حيدر علييف ومساحة المحافظة حاليا 00ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 0ر47 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 51 نسمة على كل كم مربع.

وتتألف المحافظة من 23 منطقة سكنية وهي مدينة جولفا العاصمة وقرى بننيار وبوي أمحد وجمال الدين وديزه وأبرقونوس وألينجه وأرفسه وأرزين وكال وكوي دره وجوليستان وخانه كاه وخوش كشين وكيرنا وقازانجي وقيزيلجه ولكه تاغ وميلاخ وسالتاق وشورود وتيْواز ويايجي.

تحد جولفا في الشمال الشرقي أرمينيا وفي الجنوب ايران.

اعلى ذروة المحافظة دميرلي داغ 3364م.

مناخ جولفاا حار جاف في الصيف وبارد في الشتاء وحرارة الطقس المتوسطة بين 3-10 مئوية تحت الصفر في يناير و19-28 مئوية في يوليو وحجم الامطار المتوسط السنوي 200-600 ملم.

أهم انهار جولفا ألينجه وقره دره وعلى نهر ألينجه خزانة بننيار للمياه بسعتها 13 مليون متر مكعب.

اقتصاد جولفا يعتمد في الغالب على زراعة العنب والحبوب وتربية المواشي.

جريدة "أرازيني سسي" (صوت أراز) تسلط الضوء على حياة جولفا منذ عام 1935م.

وفي أراضي محافظة جولفا عدد من الآثار التاريخية والثقافية والدينية ومن أشهرها ضريح جوليستان من القرن الثالث عشر قرب قرية جوليستان وجسر حجري على نهر ألينجه شمال شرقي قرية ارفسه من القرون الوسطى وضريح أرفسه بقرية أرفسه من القرون الوسطى وضريح خانه كاه بقرية خانه كاه على ساحل نهر ألينجه من القرون الوسطى ومسجد الجمعة في قرية كيرنا وضريح النعيمي على قبر المفكر الشاعر الشهير فضل الله النعيمي من القرون الوسطى وغار أصحاب الكهف المذكور في القرآن الكريم بين جبلي ايلان داغ ونه اجير في محافظة جولفا من الالفية السابعة قبل الميلاد وقلعة قازانجي شمال قربة قازانجي من الالفية الثالثة قبل الميلاد وجسر قازانجي من القرن الخامس عشر بقرية قازانجي وضريح الشيخ خوراسان بقرية خانه كاه من القرون الوسطى وقلعة ألينجه من القرن الثالث وغيرها.