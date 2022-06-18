باكو، 18 يونيو، أذرتاج قال وزير الطاقة برويز شاهبازوف إنّ 9ر930 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية أنتجت من موارد الطاقة المتجددة خلال فترة الخمسة أشهر من العام الحالي.

AZERTAG.AZ : وزير الطاقة: زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في أذربيجان

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