طهران، 19 يونيو (أذرتاج) سيقوم وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف في 20 يونيو بزيارة طهران العاصمة الإيرانية تلبية لدعوة وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني. أفادت وكالة أذرتاج انه من المتوقع ان يلتقي وزير الثقافة الاذربيجاني مع وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي اسماعيلي ووزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني عزت الله ضرغامي وغيرهما من كبار المسئولين الإيرانيين. ستناقش في اللقاءات آفاق تطوير علاقات التعاون الثقافي.

AZERTAG.AZ : وزير الثقافة الاذربيجاني يزور إيران

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