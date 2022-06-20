أذربيجان: محافظة كنكرلي النخجوانية

باكو، 20 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة كنكرلي 19 مارس عام 2004م ومساحة المحافظة حاليا 70ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 7ر32 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 47 نسمة على كل كم مربع.

وتتألف المحافظة من 11 منطقة سكنية وهي قصبة قِيوْراق العاصمة وقرى بويوك دوز وتشالخان قلعة وخينجاب وخوك وقابلي وقره باغلار وشاه تختي وطازة كند ويئني كركي ويوردجو.

وتحد كنكرلي في الجنوب والجنوب الغربي إيرانَ وفي الشمال الشرقي أرمينيا.

شمال المحافظة جبلية ومرتفعة وجنوبها سهلية نحو نهر أراز واعلى ذرواتها كيتشل تبه 2744م وقره قوش 2600م وقابلي 1125م وبناء دوزو 885م.

مناخ المحافظة قاري وحرارة الطقس المتوسطة 6 مئوية تحت الصفر الى 3 مئوية في يناير و20-28 مئوية في يوليو وأكبر انهارها نهرا ليزبيرت وكهري ومعظمها جاف في الصيف وخزانة أراز للمياه جنوب المحافظة.

اقتصاد كنكرلي يعتمد على زراعة الحبوب والبساتين والخضروات وتربية المواشي وإنتاج بنجر السكر.

وفي أراضي محافظة كنكرلي عدد من الاثار التاريخية والثقافية والدينية ومن اشهرها ضريح قره باغلار من القرن الرابع عشر بقرية قره باغلار ومسجد قيوراق مع الحمام من القرن الثامن عشر بقصبة قيوراق وجدران تشالخان قلعة من العصر البرونزي في ساحل نهر جهري الأيمن على تل مرتفع وطول الجدران الواصلة الينا 450 م وارتفاعها 3 امتار وعرضها 3 امتار ويتوقع أنّ بناؤها يرجع الى الألفية الثانية قبل الميلاد كونها اهم قلعة دفاعية وضريح تشالخان قلعة المكتشف عنه عام 1978م وقلعة شاه تختي كوفور من الألفية الثالثة قبل الميلاد من العصر البرونزي الأخير والحديدي الأول وغيرها.