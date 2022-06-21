أذربيجان: محافظة أوردباد النخجوانية

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

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مساحة الحالية لمحافظة أوردباد 98ر0 ألف كم مربع ويبلغ عدد سكانها 2ر50 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 51 نسمة على كل كم مربع.

وتتألف المحافظة من 47 منطقة سكنية وهي مدينة أوردباد العاصمة وقصبات أق دره وباراغه شاي وشهريار وقرى اقري وآن أباد وأناقوت وأشاغي أندميج وأشاغي أيليس وعزاء وأزاد كند وباش ديزه وباش كند وبهرود وبيست وبيلاو وتشنّب ودار كندة ودسته وديرنيس وديزه ودويلون ودويلون ديزه وألاهي وكنزة وكيلان شاي وخان اقا وخورس وكلنتر ديزة وكوتام وكلكي وقوروقالار وقوشا ديزه ومزرع ونصير وضع ونوركوت ونوسنوس وباراغه وبزمري وصابر كند وتِيوِي وأنس وأورميس وأوس توبو وولوير وونند ويوخاري أندميج ويوخاري أيليس.

أعلنت مدينة أوردباد عام 1977م مدينة محمية لهيكلها المعمارية الهندسية وآثارها التاريخية والثقافية والدينية.

اعلى ذروة جمهورية نخجوان في أوردباد وهي جبل قابيجق 3904م.

مناخ أوردباد بارد جاف في الصيف وحرارة الطقس المتوسطة 3-10 مئوية تحت الصفر في يناير و10-25 مئوية في يوليو وحجم الأمطار المتوسطة السنوية 300-800 ملم.

وأكبر أنهارها وَنَنْد وأوردباد وأراز وغيرها.

اقتصاد أوردباد معتمد في الغالب على الزراعة بجانب زراعة النباتات والفواكه وتربية المواشي.

جريدة إيل حياتي (حياة المجتمع) تسلط الضوء على حياة المحافظة منذ عام 1932م.

في أراضي أوردباد اكثر من 100 أثر تاريخي ثقافي ديني صغيرا وكبيرا ومنها مسجد سر شهر ومسجد أنبارس والقيصرية والجمعة ومينكيس و48 خزانة تحت الأرض للمياه ومبنى حمام من القرن السادس عشر وضريح نوسنوس ومسجد ونند ومستوطن يرجع الى الألفية الثانية قبل الميلاد في مجمع وادي كيلان شاي وسهول تمتد على نهر أراز وكشف فيه عن كثافة الأهالي اكثر من غيرها حيث تثبت على ذلك بقايا حضارة بلوف داغ وخرابة كيلان وشومو دره وخالي كاشان ومردان تشول وقلعة أفغان من القرن السادس عشر ومساجد أثرية موجودة في قرى دسته وونند وايليس ونوسنوس وغيرها لا تتميز بكونها أضرحة وعتبة مقدسة فقط بل وبخصائصها الهندسية المعمارية الفريدة بغيرها.