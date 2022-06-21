دخول فصل الصيف في أراضي البلد
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]
باكو، 21 يونيو، (اذرتاج)
دخل فصل الصيف فلكيا في أذربيجان عند الساعة 13:13 من يوم 21 من شهر يونيو الجاري.
قال مرصد شماخي للفيزياء الفلكية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لمراسل أذرتاج ان الانقلاب الشمسي ظاهرة فلكية سنوية تحدث مرتين في العام، الأولى صيفًا في نصف الكرة الشمالي وتسمى انقلابا صيفيا ويوم الانقلاب الصيفي يكون أطول فترة نهار وأقصر فترة ليل في العام بأكمله.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٦.٢٠٢٢ [٢٣:٠٠]
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٤٦]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٧]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٩.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:١٠]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:١٩]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]
١٧.٠٦.٢٠٢٢ [٢٣:٠٠]
١٩.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:١٩]
١٧.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٤٥]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥٦]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢١:٠٣]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٢٤]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٥٦]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
١٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٨:٤٥]
١٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٠١]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
٢١.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٤٠]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥٠]
٢٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٢٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك