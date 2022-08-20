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    علم وتعليم


    إعلان قبول مقالات للمؤتمر العلمي الدولي في موضوع "القضايا الملحة لحماية التراث الثقافي"

    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]

    باكو، 20 أغسطس (أذرتاج)

    أعلنت جامعة الثقافة والفنون الأذربيجانية فتح باب قبول مقالات للمؤتمر العلمي الدولي في موضوع "القضايا الملحة لحماية التراث الثقافي".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجامعة أن المؤتمر العلمي الدولي سيشمل مواضيع "قضايا استرجاع التراث الثقافي المفقود لقره باغ" و"تحديد التراث الثقافي وجرده وتسجيله الرقمي" و"التعريف بالتراث الثقافي غير المادي" و"الإرث الثقافي – كاداة لتطوير السياحة" والآليات التشريعية المتعلقة بحماية التراث الثقافي".

    يجب إرسال رسائل الموافقة للمشاركة في المؤتمر والمقالات الى البريد الالكتروني [email protected]сom في 28 أغسطس. يمكن التعرف على قواعد كتابة المقالة والمعلومات المفصلة الأخرى في موقع الجامعة على شبكة الانترنت.

    اللغات العاملة للمؤتمر هي الأذربيجانية والتركية والانجليزية والروسية. ينظم المؤتمر العلمي الدولي في اطار "سنة شوشا" في 28 أكتوبر.

    AZERTAG.AZ :إعلان قبول مقالات للمؤتمر العلمي الدولي في موضوع "القضايا الملحة لحماية التراث الثقافي"
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    إعلان قبول مقالات للمؤتمر العلمي الدولي في موضوع "القضايا الملحة لحماية التراث الثقافي"