وفد أذربيجاني يشارك في المؤتمر العام الـ26 للمجلس الدولي للمتاحف

باكو، 23 أغسطس (أذرتاج)

انطلقت في عاصمة التشيك براغ المؤتمر العام الـ26 للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

أفادت وكالة أذرتاج ان وفدا كبيرا للجنة الوطنية الأذربيجانية في ICOM يحضر الحدث.

قدمت شيرين مليكوفا مديرة متحف السجاد الاذربيجاني رئيسة اللجنة الوطنية الأذربيجانية تقريرا عن نشاط اللجنة الوطنية لمدة 3 سنوات. كذلك ألقت كلمة في موضوع "المتحف الشامل" في مؤتمر اللجنة الدولية المعنية بمتاحف الاثنوغرافيا والمجموعات الاثنوغرافية.

سيختتم المؤتمر اعماله في 28 أغسطس.

يذكر ان المؤتمر العام يقام في كل 3 سنوات منذ عام 1948 ويعتبر منصة لتبادل الآراء حول المواضيع المهمة للرأي العام المتحفي وتوسيع التعاون.