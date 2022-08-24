باكو، 24 أغسطس، (أذرتاج) التقى وزير العلوم والتعليم أمين أمرولاييف مع سفير إسرائيل لدى جمهورية أذربيجان جورج ديك. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة انه خلال اللقاء بحث الوضع الحالي وآفاق التعاون في مجال التعليم بين وزارة العلوم والتعليم وإسرائيل.

AZERTAG.AZ : مناقشة قضايا التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وإسرائيل

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