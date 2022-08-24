  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    مناقشة قضايا التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وإسرائيل

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥‎١]

    باكو، 24 أغسطس، (أذرتاج)

    التقى وزير العلوم والتعليم أمين أمرولاييف مع سفير إسرائيل لدى جمهورية أذربيجان جورج ديك.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة انه خلال اللقاء بحث الوضع الحالي وآفاق التعاون في مجال التعليم بين وزارة العلوم والتعليم وإسرائيل.

    AZERTAG.AZ :مناقشة قضايا التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وإسرائيل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]
    إعلان قبول مقالات للمؤتمر العلمي الدولي في موضوع "القضايا الملحة لحماية التراث الثقافي"
    ١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
    البرنامج الحكومي يواصل قبول المستندات لدراسة الماجستير في الخارج
    ١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
    تلاميذ أذربيجان يحصلون على 48 ميدالية في الاولمبيادات المعلوماتية الدولية خلال 8 سنين الأخيرة
    ١١.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
    البعثة الأثرية الدولية تواصل الحفريات في كهف "دامجيلي" في غرب أذربيجان
    مناقشة قضايا التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وإسرائيل مناقشة قضايا التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وإسرائيل مناقشة قضايا التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان وإسرائيل