شوشا : "الثقافة" تنظم "ورشة عمل شوشا للإبداع"

باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

برعاية وزارة الثقافة الأذربيجانية وبدعم من محمية مدينة شوشا الحكومية، سيتم إطلاق مشروع "ورشة عمل شوشا للإبداع" في العاصمة الثقافية لأذربيجان - مدينة شوشا، في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس.

كجزء من المشروع، سيسافر محترفون مبدعون من أذربيجان وتركيا الشقيقة إلى شوشا ويتعرفون على مجموعة المعالم التاريخية والثقافية الموجودة في المدينة، بما في ذلك متحف منزل بلبل، وقلعة شوشا، ومجمع ضريح ملا باناه واقف، والتماثيل المصابة بطلقات نار، ومتحف منزل عزير حاجبيلي المدمر، وكذلك سهل جيدير دوزو.

يهدف المشروع إلى زيادة وعي المجتمعات الدولية والمحلية بمدى التخريب الأرمني والهمجية المرتكبة في الأراضي الأذربيجانية التاريخية من خلال أعمال الأشخاص الذين يعملون في الصناعة الإبداعية، بما في ذلك الشعراء والملحنين والمصورين وفناني الخزف وعلماء الموسيقى وغيرهم من المهنيين.