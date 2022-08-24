من تونا الى اورخون: رالي طريق الحرير سينتهي في قيرغزستان مرورا عبر اذربيجان

باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

سيستمر رالي الطريق الحرير "من تونا الى اورخون"، الذي يبدأ من هنغاريا، الى مدينة بورصا عاصمة ثقافة العالم التركي عام 2022. من هنا ستنطلق قافلة السيارات في اتجاه قيرغزستان مرور عبر أذربيجان وسينتهي السباق هناك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن منظمة الثقافة التركية الدولية (تركصوي) ان السباق مكرس لذكرى مرور 30 عاما على إعادة الدول التركية استقلالها. سيقطع مشاركو السباق مسافة تبلغ 9100 كم. سيستغرق السباق 3.5 أسابيع. ويشارك فيه 30 سائقا و15 سيارة من 5 بلدان.

ينفذ المشروع بدعم من 12 مؤسسة وهيأة منها وزارتا الخارجية والثقافة والسياحة في تركيا والإدارة المعنية بشئون الاتحاد الأوروبي لدى وزارة الخارجية التركية وتركصوي وحلقة رالي الصداقة والسلام "الشرق والغرب".

سينتهي السباق في قيرغزستان عبورا لجورجيا وأذربيجان وكازاخستان واوزبكستان.

والهدف من المشروع هو ترويج الحوار بين الثقافات وتبليغ مدينة بورصا عاصمة ثقافة العالم التركي.