الأثريون من أذربيجان واليابان يواصلون حفريات مشتركة
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٤٦]
باكو، 25 أغسطس (أذرتاج)
بدأ الأثريون اليابانيون تحت إشراف البروفيسور يوشيهيرو نيشياكي بالتعاون مع الباحثين من معهد الآثار والاثنوغرافيا والأنثروبولوجيا لدى الاكاديمية الأذربيجانية الوطنية للعلوم الحفريات الاثرية المشتركة في كهف دامجيلي القديم ابتداء من الأول من أغسطس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد ان جزءا من الحفريات قد انتهى ويقوم الخبراء بتحليل العينات. من المقرر إصدار كتاب عن النتائج العلمية.
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