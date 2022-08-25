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    علم وتعليم


    الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم والمجلس التركي للبحث العلمي والتكنولوجي يعلنان مسابقة مشتركة

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 25 أغسطس (أذرتاج)

    يعلن الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم والمجلس التركي للبحث العلمي والتكنولوجي (توبيتاك) مسابقة مشروع مشتركة لعلماء جامعات أذربيجان وتركيا ومراكز البحث والمؤسسات العلمية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المسابقة، التي أعلنت في إطار البرنامج المشترك لاتفاقية التعاون الموقعة بينهما، تعلن فتح باب الترشح من 25 أغسطس عام 2022 الى 25 نوفمبر لهذا العام. يجب إعداد اقتراحات للمشروع باللغة الإنجليزية ومن قبل المجموعات الشريكة من تركيا وأذربيجان.

    يجب على رئيس المشروع من أذربيجان ارسال اقتراحاته الى بريد [email protected] حتى 25 نوفمبر بينما يجب تسليم الأوراق اللازمة الموقعة الى قسم التعاون العلمي الدولي لديوان رئاسة الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية حتى 2 ديسمبر.

    يمكن التعرف على التفاصيل حول المسابقة في موقع الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم.

    AZERTAG.AZ :الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم والمجلس التركي للبحث العلمي والتكنولوجي يعلنان مسابقة مشتركة
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