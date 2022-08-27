باكو، 27 أغسطس (أذرتاج) وقعت رئيس جامعة التكنيك الأذربيجانية ولايت ولييف ورئيسة جامعة جنوب كازاخستان الحكومية داريا كوجامجاروفا على مذكرة تعاون بينهما. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجامعة الأذربيجانية ان الوثيقة تنص على التعاون بين الجامعتين في مجال الأبحاث العلمية والدراسة المشتركة.

AZERTAG.AZ : الجامعتان الأذربيجانية والكازاخستانية تتعاونان في الأبحاث العلمية المشتركة

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