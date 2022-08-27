برنامج الابتعاث الحكومي يحدد 327 طالب للدراسة

باكو، 27 أغسطس (أذرتاج)

صادقت وزارة العلم والتعليم الأذربيجانية على قائمة الشباب الراغبين في الدراسة في مستوى الماجستير في الجامعات الأجنبية الشهيرة في إطار "برنامج الابتعاث الحكومي لفترة ما بين سنتي 2026-2022".

أفادت وكالة أذرتاج ان 327 شاب وشابة سيدرسون في الخارج ابتداء من هذا العام.