برنامج الابتعاث الحكومي يحدد 327 طالب للدراسة
AzerTAg.az
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
باكو، 27 أغسطس (أذرتاج)
صادقت وزارة العلم والتعليم الأذربيجانية على قائمة الشباب الراغبين في الدراسة في مستوى الماجستير في الجامعات الأجنبية الشهيرة في إطار "برنامج الابتعاث الحكومي لفترة ما بين سنتي 2026-2022".
أفادت وكالة أذرتاج ان 327 شاب وشابة سيدرسون في الخارج ابتداء من هذا العام.
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