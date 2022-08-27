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    علم وتعليم


    برنامج الابتعاث الحكومي يحدد 327 طالب للدراسة

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]

    باكو، 27 أغسطس (أذرتاج)

    صادقت وزارة العلم والتعليم الأذربيجانية على قائمة الشباب الراغبين في الدراسة في مستوى الماجستير في الجامعات الأجنبية الشهيرة في إطار "برنامج الابتعاث الحكومي لفترة ما بين سنتي 2026-2022".

    أفادت وكالة أذرتاج ان 327 شاب وشابة سيدرسون في الخارج ابتداء من هذا العام.

    AZERTAG.AZ :برنامج الابتعاث الحكومي يحدد 327 طالب للدراسة
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