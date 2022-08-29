تركصوي تنظم معرض لوحات رسم للرسامين في تركيا

باكو، 29 أغسطس (أذرتاج)

نظمت منظمة تركصوي معرض لوحات رسم لمشاركي مشروع لقاء الرسامين الـ22 في تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس بلدية سافرانبولو علي كوشه والممثل الاذربيجاني الرسمي لدى منظمة الثقافة التركية الدولية إلتشين قافارلي القا كلمات في حفل اختتام لقاء الرسامين وحفل افتتاح المعرض المذكور.

بعد الكلمات قدمت للرسامين شهادات وافتتح المعرض.

سيستمر المعرض في المركز الثقافي في سافرانبولو حتى 5 سبتمبر. تعرض فيه 69 لوحة لـ23 رسام . وتعكس اللوحات سافرانبولو والعالم التركي. يشارك فيه 4 رسامين من أذربيجان.