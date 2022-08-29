توقيع خطة التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان واوزبكستان

باكو، 29 أغسطس (أذرتاج)

تم التوقيع على خريطة الطريق لتوسيع التعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان واوزبكستان.

أفادت وكالة أذرتاج ان ووزير الطاقة برويز شاهبازوف قال ان الطرفين وقعا على خريطة الطريق لتوسيع التعاون في مجال الطاقة في اطار ارتقاء العلاقات مع أوزبكستان الى مستوى جديد نوعيا. ان الأراضي المحررة من الاحتلال والطاقة الخضراء أولويات في تعاوننا المتعدد الجوانب، حسبما قال الوزير.