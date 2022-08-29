الرسام التشكيلي القطري عبدالله المطاوعة يتحدث عن أهمية مخيم شوشا باكو، 29 أغسطس (أذرتاج)

نشرت صحيفة "الشرق" القطرية الشهيرة مقابلة مع الرسام التشكيلي عبد الله المطاوعة واخذت الصحفية القطرية هاجر بوغانمي انطباعاته عن زيارته أذربيجان ومشاركته في فعاليات مخيم فنون الشباب انطلقت بمدينة شوشا في اذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صحيفة "الشرق" القطرية ان الفنان عبدالله المطاوعة عبر في تصريحات خاصة لـ الشرق عن سعادته واعتزازه بهذه المشاركة، مثمنا ثقة وزارة الثقافة ودعمها للفنانين الشباب. لافتا الى أنه يحمل في هذه المشاركة اسم قطر، وهو حريص على أن يعرف بثقافتها ومعالمها التاريخية والرياضية. مؤكدا أن هذه المشاركة تأتي في وقت تستعد فيه قطر لاستضافة كأس العالم، وهي فرصة كي يروج من موقعه لهذا الحدث الاستثنائي.

وقال المطاوعة إن الملتقى انطلق بجولة قام بها الفنانون المشاركون في أرجاء "شوشا" مدينة الثقافة والسياحة التي احتلها الأرمن فدمروا معالمها، وهجروا سكانها، قبل أن تستعيد حريتها عام 2020.

وأشار إلى أن الملتقى يأتي من منطلق إعادة الروح لهذه المدينة التي تشتهر بطبيعتها الساحرة، وجبالها الشاهقة، ومناخها المعتدل، الى جانب موقعها الاستراتيجي والحضاري. وأضاف: أنا سعيد بتمثيل بلدي في هذا الملتقى الفني الذي يشارك فيه فنانون من تركيا وإيران والمكسيك وباكستان، والأردن.

وكشف عن إعجابه بالمستوى التنظيمي لمخيم فنون الشباب في أذربيجان، حيث إن كل الظروف مهيأة لاستضافتهم، كما تم توفير كافة سبل الراحة من سكن ومترجمين الى جانب الأدوات التي يحتاجونها والمكان الذي سيرسمون فيه أعمالهم وهو مجهز بالكامل. موضحا أن كل فنان سيقوم برسم عملين الى ثلاثة أعمال فنية تركز على ثيمتين أساسيتيين هما البيئة والسلام.

وأكد المطاوعة أن هذه مشاركته الأولى عن طريق وزارة الثقافة، لكنه زار العديد من الدول، وحاليا يشارك بعمل في معرض مقام بالدنمارك، بمشاركة فنانين من قطر، لكنه فضل الالتحاق بمخيم فنون الشباب بأذربيجان لأنها مشاركة رسمية وبترشيح من الدولة وهو ما اعتبره شرفا عظيما لكل فنان قطري يطمح لتمثيل بلده في المحافل الدولية.

واضاف: حرصت منذ اليوم الأول من زيارتي لأذربيجان على إبراز صورة قطر وثقافتها، وعرفت المشاركين بنفسي وبكأس العالم، وقدمت لهم خريطة تحتوي على الملاعب المونديالية في قطر، وقد عبر الجميع عن انبهارهم بما وصلت اليه قطر من نهضة وتقدم، وكانوا يسألونني عن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم.

ووصف المطاوعة الأجواء في المخيم الفني بالمميزة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أتاحت له فرصة التعرف على الأماكن السياحية والطبيعية في أذربيجان، كما اعتبرها فرصة للتعرف على فنانين من دول وثقافات مختلفة.

جدير بالذكر أن الهدف من تنظيم مخيم فنون الشباب بأذربيجان توفير فرصة للفنانين من دول عديدة للتعرف على المواقع التاريخية والطبيعية في هذا البلد، وتعزيز القيم الأساسية التي تتبناها "اليونسكو"، بما في ذلك استدامة السلام وحماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي.