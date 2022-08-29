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    بحث آفاق العلاقات الثقافية بين دولة قطر والعالم التركي

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]

    باكو، 29 أغسطس (أذرتاج)

    في لقاء جرى بين وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية حمد بن عبد العزيز الكواري و رئيسة صندوق الثقافة والتراث التركيين الدولي جوناي افندييفا في الدوحة، ناقش الطرفان آفاق تطوير العلاقات الثقافية لقطر مع أذربيجان وكذلك العالم التركي بأسره.

    أفادت وكالة أذرتاج ان افندييفا تحدثت في اللقاء عن المشاريع المنفذة من قبل الصندوق ونشاطه، وكذلك اشارت الى الاعمال المقامة في مجال إعادة بناء وترميم الآثار والمعالم التاريخية والتراث الثقافي في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

    أشار وزير الدولة القطري الى ضرورة إقامة العلاقات الوثيقة مع مكتبة قطر الوطنية في سياق التعاون الثقافي مع الدول التركية، منوها الى إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في هذا الخصوص.

    بعد اللقاء تعرفت افندييفا على مقتنيات ثمينة لمكتبة قطر الوطنية.

    AZERTAG.AZ :بحث آفاق العلاقات الثقافية بين دولة قطر والعالم التركي
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    بحث آفاق العلاقات الثقافية بين دولة قطر والعالم التركي بحث آفاق العلاقات الثقافية بين دولة قطر والعالم التركي