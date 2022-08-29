"من شرانق دودة القز الى الحرير": مهرجان دولي لأول مرة في تركيا يستجذب الحرير الاذربيجاني

باكو، 29 أغسطس (أذرتاج)

سيعرض الحرير الاذربيجاني في النسخة الثالثة للمهرجان الدولي "من شرانق دودة القز الى الحرير" الذي تستضيفه ولاية بورسا عاصمة ثقافة العالم التركي، ذلك لأول مرة في تركيا من 1 الى 4 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان المهرجان ينظم برعاية بلدية مدينة بورسا.

ستشارك أذربيجان في المهرجان بجناحها الوطني المسمى بـ"كلاغاي: الاواصر الحريرية الممتدة من بورسا الى بورسا"، ذلك بمبادرة من وقف نظامي الكنجوي وبدعم من معهد يونس إمره بباكو وشركة "اذر ايباك" لإنتاج الحرير. ستعرض في المهرجان منتجات حرير اذربيجانية منها كلاغاي وهو الغطاء الرأسي الشعبي للنساء، كذلك ستعرض فيه أفلام وثائقية تعكس تاريخ الحرير الاذربيجاني والاصباغ المستعملة في انتاج الحرير والنقوش، الى جانب تنظيم ورش عمل.

من المتوقع ان تنظم خلال المهرجان، الذي سيستمر لمدة 4 أيام، معارض لمنتجات الحرير الشعبية من أوزبكستان وكازاخستان وقيرغزستان وجمهورية شمال قبرص التركية.

سيحضر حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان كبار مسئولين في بورسا والممثلون الاذربيجانيون الرسميون في تركيا ومنسوبو معهد يونس إمره وكذلك غيرهم من الضيوف المحليين والأجانب.