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    ثقافة


    أذربيجان تستضيف النسخة الـ14 لمهرجان الموسيقى الدولي

    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٠٨:٤٥‎]

    باكو، 31 أغسطس (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الثقافة ان أذربيجان ستستضيف من 18 الى 26 سبتمبر لهذا العام النسخة الرابعة عشر لمهرجان عزير حاجيبايلي الدولي للموسيقى.

    قد اعد برنامج خاص للمهرجان. ومن المقرر أيضا تنظيم عدة فعاليات في مدينة شوشا وفي كنجه وبردعه واغجابدي على هامش المهرجان.

    سيحضر المهرجان مطربون وعازفون وجوقات مشهورة من البلدان المختلفة للعالم، لاسيما من الولايات المتحدة الامريكية والنرويج وفرنسا والنمسا وألمانيا وتركيا واليونان وكازاخستان وتاتارستان وبلغاريا وهنغاريا وروسيا واليابان وجنوب كوريا وألمانيا وجورجيا.

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