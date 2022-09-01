مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس بمصر

باكو، 1 سبتمبر (أذرتاج)

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس لفائدة 2000 معلم ومعلمة بعدد من المحافظات المصرية.

وقع مذكرة التفاهم، في احتفالية كبيرة بالقاهرة اليوم الثلاثاء (30 أغسطس 2022)، كل من الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية.

وفي كلمته خلال التوقيع، أكد الدكتور المالك أن المشروع سيتيح للمعلمين الشروط المهنية الممكنة لهم من أداء وظيفتهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن فكرة الشهادات المهنية تبلورت لتنهض بالعملية التدريبية، وتحفظ حقوق المعلمين الذين نذروا حياتهم لمهنة التعليم الشريفة، مستعذبين كل عسير في سبيل رؤية تلاميذهم وقد أضحوا قامات كبرى.

وأوضح أن المشروع متكامل الأبعاد، ويقوم على رؤية تشاركية تعتمد على التخصص والخبرة والإمكانات، منوها إلى أن اهتمام الإيسيسكو بالجانب الإشرافي لتنفيذ هذا المشروع ينبع من أقصى درجات العناية التي توليها المنظمة للتعليم، ووضعها العملية التربوية في صدارة اهتماماتها.

وفي ختام كلمته أعرب المدير العام للإيسيسكو عن شكره لكل من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، على رعاية المشروع في شقه الأكاديمي، ولوزارة التعليم العالي المصرية على النهوض به محليا، ولمؤسسة صالح كامل الإنسانية على تمويل هذا المشروع الطموح، آملا تنفيذه في القريب بعدد من دول العالم الإسلامي.

وخلال كلمته رحب الدكتور محمد أيمن عاشور بالحضور من ممثلي المنظمات الدولية ورؤسات الجامعات، وأكد أن مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس يأتي في سياق التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم في ظل التطورات التكنولوجية، حيث يشهد التعليم تغيرا جذريا، مما يتطلب إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع هذه التحولات.

وعبر عن الفخر والاعتزاز باختيار جمهورية مصر العربية لتكون منها انطلاقة المشروع، الذي سيتنقل إلى عدد من دول العالم الإسلامي، خاتما كلمته بتقديم الشكر لمؤسسة صالح كامل الإنسانية، وجامعة الملك سعود ومنظمة الإيسيسكو.

ومن جانبه قال الأستاذ عبدالله صالح كامل إن الدعم المقدم للمشروع يتقاطع مع رؤية مؤسسة صالح كامل الإنسانية في الاهتمام بالمشاريع الوقفية المستدامة، وتعظيم أثر المخرجات التربوية؛ لأن المعلم حجر الأساس في العملية التعليمية، ويأتي ذلك تعزيزا لحضور المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنسانية العالمية، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم أن يستمر تنفيذ مشروع الشهادات المهنية في التدريس بمصر لمدة ثلاث سنوات، مع التأكيد على تنسيق العمل المتواصل مع الجهات المتخصصة في جمهورية مصر العربية، من أجل إنجاز التقارير الدورية الموضحة لمراحل العمل، وتقييم مستوى أداء المستفيدين من المعلمين والمعلمات، وقياس أثر التأهيل في الميدان التعليمي.

يذكر أن مشروع الشهادات المهنية في التدريس يهدف إلى بناء نظام شامل لتطوير مهارات المعلمين وإكساب الممارسين التربويين الكفايات اللازمة التي يحتاجونها في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة، لتحقيق أهداف المناهج التربوية وتطويرها، ومن أبرز المخرجات النوعية للمشروع تمكين 100 ألف معلم خلال السنوات العشر المقبلة في الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو من الحصول على الشهادة الدولية في التدريس (PCT)، ويأتي تنفيذه بالتعاون بين الإيسيسكو ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، في إطار رؤية المنظمة الهادفة إلى دعم تحديث العملية التعليمية في دولها الأعضاء.