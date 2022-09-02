"مخيم فنون الشباب شوشا وباكو".. مشروع دولي يجمع الرسامين الشباب من الدول الأجنبية منها الأردن وقطر

باكو، 2 سبتمبر (أذرتاج)

تستمر فعاليات "مخيم فنون الشباب شوشا وباكو"، وهو المشروع الدولي “Youth ArtCamp Shusha and Baku”.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرسامين الشباب من تركيا والولايات المتحدة الامريكية وبيلاروس وكوبا وإيران وكازاخستان ولاتفيا ومالطا وباكستان وسلوفاكيا واسبانيا والأردن والمكسيك وقطر فضلا عن الفنانين الاذربيجانيين زاروا محافظتي فضولي وجبرائيل المحررتين من الاحتلال.

تفقد الضيوف على هامش المشروع مطار فضولي الجوي الدولي وكروانسراي قارغابازار وتعرفوا على التصميم العام الجديد لمدينة فضولي. ثم زارت الوفود عين ماء "دوستلوق" الصداقة في محافظة جبرائل و"خان تشينار" (شجرة الدلب القديمة). ينقل الرسامون الى لوحاتهم انطباعاتهم عن طبيعة الأراضي المحررة من الاحتلال ومعالمها التاريخية.

ينفذ هذا المشروع برعاية وزارة الثقافة وبتنظيم من اللجنة الأذربيجانية الوطنية لدى اليونسكو وسفارة أذربيجان في اسبانيا واللجنة الوطنية لاندورا لدى اليونسكو.

والهدف من المشروع هو تشجيع الرسامين الأجانب على وضع لوحاتهم مستلهمين بطبيعة أذربيجان ومعالمها التاريخية، وذلك بغرض عرض لوحاتهم في المعارض وتبليغ ترويج وحماية القيم الأساسية لليونسكو والسلام الشامل والتعبير الثقافي المتنوع.

لوحات الرسامين الشباب هي تجسيد لانطباعاتهم عن شوشا.

من المقرر إعداد كتالوج لوحات الرسم التي يرسمها الشباب على هامش المشروع ونشرها في البلدان الأجنبية وكذلك تنظيم معرض لوحات الرسم هذه.