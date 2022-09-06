وزارة الطاقة الأذربيجانية تستضيف اجتماعا مع ممثلي شركة تويوتا تسوشو

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

عقد اجتماع مع ممثلي شركة تويوتا تسوشو اليابانية في وزارة الطاقة الأذربيجانية. كان الغرض الأساسي من الاجتماع الذي تم تنظيمه بمبادرة من أمانة لجنة بيئة الأعمال والتصنيفات الدولية هو تبادل المعلومات والخبرات حول طاقة الهيدروجين.

اشير الى آفاق إنتاج الهيدروجين الأخضر في أذربيجان. تم التأكيد على اتباع استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2022-2026 التي تمت الموافقة عليها بأمر من رئيس الدولة ، إن زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ، والمركبات الصديقة للبيئة ، وتوسيع استخدام التقنيات الخضراء الأخرى هو أحد الأهداف الرئيسية. تتوخى الوثيقة دراسة إمكانات إنتاج الهيدروجين واستخدامه وصياغة مقترحات لمشاريع رائدة في هذا المجال.

قدم ممثلو الشركة اليابانية عرضاً عن إزالة الكربون عن قطاع النقل. تم التأكيد على أن مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح ، والطاقة الشمسية ، وخاصة الهيدروجين الأخضر هي مجالات الأعمال الرئيسية في الشركة.